Volley, Igloo Market campione provinciale Aics

La Spezia - Appena concluse le finali del campionato misto AICS al PalaMariotti della Spezia. L’Igloo Market ha vinto per 3-0 sul Tresana Volley. La squadra capitanata da Riccardo Donini, ha giocato in maniera perfetta, non lasciando spazio al Tresana, aggiudicandosi per tre set a zero la finalissima alla presenza di un folto pubblico che ha animato le tribune.

Igloo parte nel primo set un po’ sotto tono, trovandosi sotto per 16-9 a favore dei lunigianesi, ma riuscendo a rimontare ed a chiudere il set 25-18. Il secondo e terzo set hanno visto sempre gli Igloo in partita e per il Tresana non c’è stato nulla da fare. Ecco la formazione vincitrice: schiacciatori Curadi, Calascibetta, centrali Donini, Iacopini, in diagonale, palleggio Bruni, opposto Maggiani, Libero Nosei. A disposizione Selleri, Chiodetti, Paita, Stretti. Durante la serata ci sono state le premiazioni, con il vice presidente dell'Aics Fabio Pasquali. Al terzo posto i Caproni, al quarto l'Abc Volley, al quinto posto Le Aquile. Inoltre sono stati premiati i miglior giocatore maschile che è andato a Matteo Iacopini (Igloo Market) e la migliore giocatrice femminile Martina Strata (Le Aquile). Ora la vincitrice disputerà le finali nazioni in programma dal 5 al 8 settembre a Cervia.