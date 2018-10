Volley, Autorev vicina al passaggio del turno

La Spezia - Rimontando due volte, l’ Autorev La Spezia vince anche la sua seconda partita di Coppa Liguria, seppur al 5.o set e si porta a un passo dal passaggio al turno successivo (in quanto vanno avanti le prime due del girone). Le spezzine hanno infatti 5 punti, come il Tigullio Santa Margherita a cui faranno visita nel prossimo weekend, il Lavagna è a quota 2 e il Casarza battuto l’altra volta è a 0.

Venendo al match contro l’ Admo Lavagna al Palamariotti spezzino…nell’ Aurorev Sp Lazzerini al palleggio con Leri opposto, Petacchi e Buccelli al centro, Tesconi e D’ Ambrosio di banda con Cecchinelli libero. Un paio di volte è entrata la Pilli al posto della Tesconi all’ala e prima del tie-break dentro la Cento in luogo della Leri in diagonale. In panchina un’acciaccata capitan Battistini.

Nell’ Admo ad alzare Dellapina con capitan Rossi opposto, Rolleri e Spirito centrali, Golisano e Campodonico all’ala e Pescio libero. In costruzione la Dellapina momentaneamente rilevata dalla Malatto prima e dalla Perre poi; quest’ultima è brevemente entrata pure a rimpiazzo della Rossi.

Prova di carattere dell’ Autorev che, due volte in svantaggio di un set, due volte rimonta appunto sino a vincere al “tie”. Nella serata in cui devono fare a meno del capitano e “regista” Battistini, le bianconere scoprono di averne un valido sostituto in costruzione nella Lazzerini, alzatore della seconda squadra in Serie D e dell’ Under 18. A proposito di novità inoltre, pesano non poco nel contesto l’esperienza della veterana Leri e le schiacciate del pure rinforzo Tesconi, senza scordarsi fra chi c’era già nella scorsa stagione: di una Petacchi “top scorer” della squadra e di una D’ Ambrosio decisiva nelle battute finali.



AUTOREV LA SPEZIA - ADMO LAVAGNA GE 3 – 2

SET: 22-25 in 25 minuti / 25-17 in 20 / 21-25 in 23 / 25-22 in 24 / 15-11 in 16.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Lazzerini 2, Leri 14, Cento 1, Petacchi 19, Buccelli 7, Tesconi 16, D’ Ambrosio 13, Pilli 1, Cecchinelli libero; n.e. Battistini, Franceschini, Gianardi. All. Damiani.

ADMO LAVAGNA: Dellapina 6, Malatto 0, Rossi 23, Rolleri 7, Spirito 18, Golisano 7, Campodonico 9, Perre 0, Pescio libero; n.e. Cerabino, Riva, Perre, Sanguineti. All. Mattia.

ARBITRO: Shuli.