Volley Autorev sotto le aspettative contro il Gorgonzola

La Spezia - AUTOREV SPEZIA – DELTA GORGONZOLA 0 – 3

Set: 14 - 25 in 19 minuti / 20 - 25 in 25 / 20 - 25 in 23.



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Re 2, Rolla 1, Ascensao 9, Leri 3, Maestri 0, Giani 11, Fusani 9, D' Ambrosio 1, Tesconi 3, Vita libero; n.e. Gianardi, Canossa, Panciroli.

All. Damiani.



DELTA ARGENTIA GORGONZOLA MI: Franz 0, Rossi 13, Santamaria D. 6, Pettenati 8, Grazioli 11, Corrente 4, Reggio 2, Regiroli libero; n.e. Guglielmi, Grazzi, Vitali.

All. Santamaria R.



ARBITRI: Fibbi e Panaiia.



Poche attenuanti al Palamariotti per un Autorev che aveva di fronte una squadra che era (ora non è più) dietro di lei in classifica, ma ha subito dato l'impressione d’aver preparato meglio la partita, con maggior determinazione e miglior organizzazione di gioco... oltretutto le spezzine danno l'impressione di scontare gravemente la partenza per gli Stati Uniti di Alessia Sgherza che all’ala non c'è più, da valutare in occasione più felice per tutti poi l’ultima arrivata Ascensao in diagonale, di nuovo bene invece la penultima Giani al centro. Ad ogni modo spezzine al momento ancora fuori dalla zona-retrocessione.

Per la cronaca fra le bianconere la Re, a un certo punto rilevata dalla Rolla, ad alzare con la Ascensao opposto; in mezzo (dove un paio di volte s’è vista anche la Maestri) capitan Leri e appunto la Giani, di banda la Fusani e la D’ Ambrosio a un certo momento rimpiazzata dalla Tesconi. Libero la Vita.

Fra le lombarde la Franz in costruzione con la Rossi in diagonale, Doriana Santamaria e la Pettenati centrali, di mano la Grazioli e la Corrente in alternanza con la Reggio. Libero la Regiroli.

Ecco infine di seguito gli altri risultati in quella che, anche nel Girone C della Serie B2 femminile nazionale di pallavolo, era la 12.a giornata; Bedizzole-S. Giorgio Piacentino 0-3, Campagnola Re-Marudo Lo 3-2, Crema-Gussago Bs 3-0, Cusano Milanino-Rubierese Re 3-1, Gossolengo Pc-Calcinato 3-1, Stadium Mirandola Mo-Arbor Reggio Emilia 3-1.

Consegue una classifica che recita…Gossolengo punti 33, Ceramsperetta Cusano Mi 29, Stadium Mirandola 27, Rubierese 26, Crema 25, Civiemme Campagnola 21, S. Giorgio Piacentino 20, Arbor Interclays Reggio Emilia 18, Delta Gorgonzola 14, Autorev La Spezia 12, Calcinato 10, Gussago 8, Lodi 6, Bedizzole 3.