Volley, Autorev attesa a Reggio Emilia

La Spezia - Lo Spezia Volley Autorev parte sabato 22/2 da Santo Stefano Magra alle ore 15, in quanto attesa alle 19 alla palestra “Aldo Moro” di Reggio Emilia, dalla Arbor Interclays: compagine di centroclassifica; si gioca per la 16.a giornata del campionato nazionale di Serie B di pallavolo femminile (che poi è la 3.a del girone di ritorno) / Girone C.

Indisponibile, salvo sorprese in extremis, il solo centrale di rincalzo Nicole Gianardi.

Queste infine le altre partite in programma in questo turno nel raggruppamento…Delta Gorgonzola-Real Brescia, Linea Saldatura Bedizzole Bs-Ceramsperetta Cusano Milanino, Nure Piacenza-Busa Foodlab Gossolengo Pc, Rubierese Volley Rubiera Re-Civiemme Campagnola Re, Stadium Mirandola Mo-Enercom Crema e Volley Gussago Be-Tomolpack Marudo Lo.