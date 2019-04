Volley, Autorev a un passo dalla promozione in B2

La Spezia - Lo Spezia Volley Autorev parte domenica 14/4, in tarda mattinata dalla Fornace, per affrontare alle ore 17 il Grafiche Amadeo San Remo a Villa Citera a S. Remo: per la 23.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile.

In linea di massima indisponibili Silvia Cecchinelli e Martina Tesconi…quindi dentro probabilmente Stefania Pilli quale libero e Lorenza Magni come “martello”.

Arbitrano Doriano Pons e Alessandro Castelluzzo. Come noto le spezzine sarebbero matematicamente promosse in Serie B2 anche vincendo soltanto al tie-break.

Queste infine le altre partite in programma nel turno…Acli Santa Sabina Genova-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare, Admo Lavagna-Maurina Strescino Imperia, Cffs Cogoleto-Virtus Sestri Ponente, Gabbiano Andora-Lunezia Volley, Tigullio S. Margherita Ligure-Vgp Sestri P., Volare Arenzano-Albenga