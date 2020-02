Voglia di non fermarsi più, la Tarros ci prova

La Spezia - Il match di andata segnò per i bianconeri il primo ko interno del campionato, ora a distanza di quasi quattro mesi gli spezzini cercheranno di pareggiare i conti nella partita di ritorno contro Altopascio. Tante pagine sono state scritte da allora, tanto la squadra guidata da coach Padovan è cresciuta e domenica 9 febbraio a Ponte Buggianese si presenterà di nuovo al completo, anche se con alcuni uomini, vedi Cimarelli al rientro dopo l'infortunio, sicuramente non al top.

Tutti prontissimi, però, a collaborare alla causa. Obiettivo il settimo successo consecutivo, che renderebbe davvero interessante la serie positiva dei bianconeri.

Sicuramente non sarà facile, il campionato ha già ampiamente dimostrato come sappia regalare risultati a sorpresa e quanto le posizioni di classifica (Altopascio è attuamente ultimo) possano a volte valere davvero solo sulla carta.



“Andiamo ad affrontare Altopascio sapendo che sarà un'altra battaglia sportiva, come del resto ogni gara di questo campionato – afferma coach Andrea Padovan – Non siamo al top, ma ci siamo tutti e come sempre so di poter contare sull'impegno e sulla devozione alla causa di ciascuno dei miei ragazzi”. Palla a due per Bama Basket Altopascio – Spezia Basket Club Tarros domenica 9 febbraio alle 18. Al PalaSport Pertini di Ponte Buggianese arbitrano Michele Melai di Santa Maria a Monte (PI) e Gianmatteo Sposito di Livorno.