Voglia di Picco, da lunedì i biglietti per Spezia-Sampdoria

La Spezia - Mancano poco meno di due settimane al momento in cui lo stadio "Picco" riaprirà i cancelli per accogliere il popolo aquilotto. Mercoledì 7 agosto alle 20.30 ci sarà la Sampdoria come avversaria dello Spezia per il classico Trofeo Ilaria&Mattia. Media Sport Evento, società organizzatrice del ritiro, ha comunicato che a partire dalle 16 di lunedì 29 luglio sarà attiva la prevendita dei tagliandi. Prevendita sul circuito Etes e sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio il giorno della partita a partire dalle 18.



PREZZI



CURVA FERROVIA: € 10 intero, € 5 U14/DONNA

GRADINATA: € 15 intero, € 8 U14/DONNA

TRIBUNA: € 25, € 13 U14/DONNA

comprensivi di diritti di prevendita



SETTORE OSPITI (2000 posti): € 10 intero, € 5 U14/DONNA