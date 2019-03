Vivicittà partita da Piazza Brin, in corsa per ambiente e diritti umani

La Spezia - Partenza puntualissima alle 10.30 questa mattina per l'edizione 2019 di Vivicttà, manifestazione podistica internazionale organizzata da Uisp, Unione italiana sport per tutti, svoltasi come sempre sia su un percorso competitivo che su uno non competitivo unendo allo sport importanti temi di solidarietà e promozione di diritti: quest'anno lo scopo è quello di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sui temi della solidarietà tra i popoli, della pace e del rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. Al grido di “L'uguaglianza in gioco” i partecipanti hanno preso il via da Piazza Brin.