Vittorie esterne per Udinese e Verona, oggi si riparte da Cagliari-Inter

La Spezia - Colpo esterno del Verona ieri sera all'Olimpico nell'anticipo delle 20.45. Gli scaligeri di Juric - momentaneamente al sesto in attesa delle partite di oggi - sono passati in vantaggio grazie ad un autogol di Lazzari e sono poi stati ripresi da Caicedo. A sancire la vittoria è stato però il 2-1 segnato da Tameze. Nella sfida delle 18 invece, dopo il 4-1 subito dallo Spezia a Crotone, vittoria fuori casa anche per l'Udinese che si è imposta 3-2 a Torino grazie al vantaggio di Pussetto e al raddoppio di De Paul. Raggiunti da Belotti e Bonazzoli i friulani hanno poi trovato i tre punti grazie a Nestorovski.

Oggi l'undicesima giornata riprende alle 12.30 con Cagliari-Inter.