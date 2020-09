Vittoria Rizzo sul terzo gradino del podio degli Italiani giovanili di cross country

La Spezia - Oltre 500 ragazzi giunti da tutta Italia si sono dati appuntamento il 13 settembre al Ciocco in Garfagnana per partecipare al Campionato Italiano Giovanile di Cross Country (Mtb), dove in palio vi erano le maglie tricolori per le categorie esordienti ed allievi.

Il Gs Termo La Spezia si è presentato al più importante appuntamento di stagione dopo la trasferta di Gorizia, svolta alla fine del mese di agosto che ha visto la porta colori della compagine spezzina, Vittoria Rizzo, ottenere una brillante vittoria a termine di una durissima gara con le più forti atlete di categoria.



Anche all’appuntamento tricolore del Ciocco Vittoria Rizzo non si è smentita, andando subito al comando della corsa per cercare di portare a casa l’ambita maglia tricolore.

Il durissimo percorso, sia sotto il profilo tecnico che altimetrico, ha messo alla prova tutti i concorrenti e alla fine l’atleta spezzina ha concluso la prova al terzo posto.



Hanno partecipato al campionato italiano anche altri atleti del Gs Termo La Spezia, nella categoria esordienti secondo anno Eugenio Calcina e Giole Gianfranchi, nella categoria allievi 1 anno Sebastiano Piaggi ed allievi 2 anno Martino Leonardo.

Oggi sempre nella stessa location vedremo impegnato Gabriele Mazzoni che nella categoria juniores dovrà impegnarsi molto per portare a casa un buon risultato.



Il Gs Termo La Spezia settore Mtb, continua la sua stagione ciclistica, preparandosi per il prossimo appuntamento del campionato italiano team relay e coppa Italia, in Trentino a Lavarone il 26 e 27 settembre.