Vitale blindò Cagni in treno e lo Spezia si salvò

La Spezia - Un aprile di sette anni fa si consuma il momento più drammatico degli anni di serie B targati Gabriele Volpi. Lo Spezia ha perso 2-1 a Castellammare di Stabia, ma il punteggio non racconta la dimensione della disfatta. I bianchi hanno preso due sberle in dieci minuti scendendo in campo senza nerbo, travolti dalla carica degli uomini di Piero Braglia che ha una rosa che costa forse un terzo. Sul treno del ritorno il malumore di parte dei calciatori si concentra soprattutto sul tecnico Gigi Cagni, il terzo in stagione dopo Michele Serena (con cui la squadra era a ridosso dei play off...) e Gianluca Atzori. In quello scompartimento piomba Pino Vitale e compie il gesto più importante della sua breve esperienza aquilotta. "Qui ci si salva tutti assieme con questo allenatore o si retrocede tutti assieme con questo allenatore", il succo del breve discorso. Punto.



Nei due successivi turni, qualcosa scatta nell'orgoglio. Si gioca al Picco per due volte di fila con la classifica che dice aquilotti a +1 sulla zona play out. Due turni che valgono tutto o quasi. Lo Spezia soffre ma batte il Cesena di Bisoli, diretta concorrente, in notturna grazie ad una rete di Okaka. Sull'onda di quello scontro diretto vinto, gioca poi la partita più bella di tutta la stagione. Schiantato l'Empoli di Maurizio Sarri, che l'anno dopo avrebbe fatto bene anche in serie A, con un 3-0 che dà l'idea di cosa poteva essere quella stagione. Antenucci, Okaka e Di Gennaro dialogano, Piccini e Mario Rui divorano le fasce, Bovo e Porcari menano il giusto, Goian fa finalmente il Goian. Sei punti che sono un colpo di reni fondamentale per la salvezza.



La storia dei precedenti contro la Juve Stabia si esaurisce più o meno qui, visto che la sfida ha due soli precedenti al Menti. Quella sconfitta del 2013, bruttissima, si rivelò un passaggio fondamentale. Pochi mesi dopo il secondo confronto: 1-2 con rete nel finale di Nick Ferrari. Giovanni Stroppa, dopo il pareggio in casa al debutto, trovava subito il colpo esterno alla seconda giornata. In campo Leali, Baldanzeddu, Lisuzzo, Ceccarelli, Migliore, Bovo, Moretti, Rivas (27'st Borghese), Sansovini (18'st Ferrari), Catellani (1'st Sammarco) ed Ebagua. Vantaggio di Giulione, al primo gol in campionato con la maglia bianca, dopo soli 3 minuti e pareggio di Diop al quarto d'ora con un bellissimo stop e tiro in area. Infine la trattenuta di Di Nunzio su Ferrari allo scadere, con Iron Nick come sempre implacabile dal dischetto.