La Spezia - “Per me il Perugia ha un organico tra i migliori della serie B e po giocano in uno stadio tra i più difficili del campionato. Cosmi ha carisma e ha sempre fatto bene in questa categoria. Noi però andiamo per fare punti anche se siamo coscienti non sarà facile”. Così Antonio Di Gaudio presenta la partita di sabato. Sulla stessa linea Luigi Vitale: “Cosmi lo conosco molto bene. Sta caricando la partita in una maniera incredibile. Perugia è la sua città. Noi però abbiamo bisogno di punti e ci faremo trovare pronti. Vogliamo fare qualcosa di importante”.



A.Bo.