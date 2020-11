Violak e Barbieri, quando Spezia e Atalanta si scambiavano i tecnici

La Spezia - Sei precedenti, tutti in serie B e tutti negli anni Trenta tra Spezia ed Atalanta. Uno Spezia-Atalanta, a ben vedere, rappresentò per entrambe l'esordio nella neonata serie cadetta 29/30. Appena partorita dalla riforma di Arpinati, vide gli aquilotti di James "Jimmy" Broad impattare per 0-0 contro i lombardi alla primissima giornata del torneo diventato nazionale. In campo con la maglia bianca andarono Costa III, Meoni, Farina, Debarbieri, Santillo I, Tacchinardi, Papini, Andrei, Rimoldi, Pantani e Cappelli. Ospiti allenati da Aldo Cevenini, primo dei cinque fratelli che poi legheranno il resto della loro vita proprio alla Riviera Spezzina diventando cittadini di Deiva Marina.

Lo score totale è di una vittoria a testa e quattro pareggi. Successo casalingo nel giugno 1931 grazie ad una rete di Alberto Papini nel finale e vittoria ospite per 1-2 nel 1937 (Savio, Simonetti e Venturini). In panchina per i lombardi Ottavio Barbieri, che pochi anni dopo sarebbe passato sull'altra panchina. Il match con più gol è del dicembre 1931: finisce 2-2 con reti di Bonelli e Molinis per i lombardi, Andrei e Busdon per i calciatori di casa. Atalanta allenata da Jozsef Violak che aveva già indossato entrambe le maglie da calciatore e avrebbe allenato in entrambi i club da tecnico.