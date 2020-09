Viola Battistella in finale al campionato italiano senior

La Spezia - Importante risultato lo scorso week end per la spezzina Viola Battistella giovane atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Moena che è riuscita a qualificarsi nella finale senior al campionato italiano assoluto di arrampicata sportiva svoltosi in Alto Adige a Brunico. Viola è entrata nelle semifinali al quarto posto dopo aver fatto Top in un itinerario ed essere caduta molto in alto nel secondo, ma raggiungendo per la prima volta una finale senior ottenendo poi un ottimo settimo posto assoluto e secondo nella classifica giovanile. La vittoria è andata ai fortissimi Laura Rogora E Stefano Ghisolfi anche loro atleti delle Fiamme Oro .