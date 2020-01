Viola Battistella entra nel gruppo sportivo giovanile delle Fiamme Oro

La Spezia - Importante obiettivo raggiunto per la giovane arrampicatrice spezzina Viola Battistella che è entrata grazie ai risultati conseguiti negli ultimi anni, nel prestigioso gruppo sportivo giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Moena.

Nel 2020 quindi Viola gareggerà con i colori della Polizia di Stato del centro addestramento alpino delle Dolomiti che vede al suo interno prestigiosi atleti come Stefano Ghisolfi e Laura Rogora.

Nei giorni scorsi Viola Battistella ha salito effettuando anche la prima salita femminile al Muzzerone allo Specchio di Atlantide la via più difficile della zona, la famosa “No Siesta” 8 b uno strapiombo a picco sul mare con un esposizione incredibile, la notizia ha destato moltissimo interesse e compiacimento ed è girata a livello internazionale su tutti i social .

Sicuramente un 2020 impegnativo per Viola che ora grazie all’amministrazione comunale della Spezia e degli assessori Lorenzo Brogi e Luca Piaggi può effettuare allenamenti specifici al campo sportivo Montagna dove è stata installata una difficile parete di arrampicata specifica per le alte difficoltà .