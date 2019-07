Viola Battistella ai mondiali di Arco di Trento. Si prepara al "Montagna"

La Spezia - La fortissima Viola Battistella, arrampicatrice dell'associazione sportiva Blu Verticale Muzzerone, è sta convocata ai Campionati del Mondo Giovanili che si svolgeranno dal 21 al 31 agosto nella splendida cornice di Arco di Trento. Viola quasi quindicenne ha già al suo attivo ben sei titoli italiani tra le discipline lead e Boulder ed ha vinto il campionato italiano lead nel 2019 arrivando seconda nel Boulder e seconda nella combinata. Bella soddisfazione per tutto il team che segue Viola a partire dagli allenatori francesi del Teamk you e dallo staff italiano della Federazione e dell’associazione stessa Blu Verticale Muzzerone dove Viola ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo Verticale.



In questo momento Viola è nel pieno della preparazione fisica che si svolge anche presso il Centro Sportivo Montagna alla Spezia dove, grazie all’assessore allo sport Lorenzo Brogi e all’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, è stato installato appositamente un pannello di arrampicata ad alto livello denominato “Japan Wall” che consente un allenamento intensivo e specifico limitando così all’atleta spostamenti continui in altre regioni e la possibilità di utilizzare questo bellissimo impianto. Prima del mondiale Viola parteciperà in Austria ai primi di agosto alla Coppa Europa Lead ad Imst poi ad un ritiro della nazionale ad Insbruck e per finire obiettivo della stagione il mondiale ad Arco di Trento.