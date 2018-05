Viola Battistella ai Campionati Europei di Imst

La Spezia - Grande inizio di stagione per la giovanissima arrampicatrice spezzina Viola Battistella che dopo l’ottimo piazzamento ottenuto in Coppa Europa a Voiron in Francia ad Aprile è stata convocata dal direttore sportivo della nazionale di arrampicata sportiva F.A.S.I Franco Gianelli ai Campionati Europei Giovanili che si svolgeranno a Imst in Austria dal 25 al 28 maggio prossimi dove i piu forti scalatori d’europa si confronteranno su una delle strutture di arrampicata piu belle al mondo.

Viola con la maglia azzurra si cimenterà nella disciplina lead (difficoltà) dove lo scalatore deve salire assicurato alla corda una difficile parete strapiombante con un itinerario appositamente tracciato cercando di arrivare più in alto possibile. In questa disciplina Viola è una specialista avendo già vinto diversi titoli italiani e avendo anche recentemente salito vie di arrampicata su roccia molto difficili di grado 8a come qualche settimana fa ‘’Gilgamesh’’ una spettacolare e nello stesso tempo impressionante itinerario allo Specchio di Atlantide al Muzzerone.



Lo scorso week end ha vinto il bronzo nella gara di Coppa italiache si è svolta a Verona presso il centro King Rock arrivando prima degli under 16 e terza nella categoria under 18.

Insieme a Viola anche un altro forte atleta under 16 di Cuneo Michele Bono tesserato con Blu Verticale Muzzerone è stato convocato a questa importante manifestazione facendo ben sperare in buoni risulati.

Stagione tutta in crescendo quindi anche per l’Associazione Blu Verticale Muzzerone presieduta da Davide Battistella con la qualificazione ai campionati italiani di Arco di Trento di altri atleti locali che dopo il girone di qualifica svoltosi in Toscana si sono ben comportati,Lorenzo BallocchiGiorgia Cecere e Gianfranchi Nicola tutti atleti che si allenano presso la palestra The wall boulder industry a Ponzano Magra e che si daranno battaglia alle fasi nazionali di giugno in Trentino.