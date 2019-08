Vincere la prima ok, ma vincere le prime due è roba da "invincibili"

La Spezia - Bisogna fare un bel salto all'indietro. A un altro Spezia, a un'altra categoria e forse a un altro predestinato della panchina. Perché vincere la prima, soprattutto fuori casa, è comunque un evento raro. Ma vincere le prime due è qualcosa che non si vede da queste parti da vent'anni, quando un Andrea Mandorlini con l'aspetto ancora del giocatore si preparava a guidare una squadra straordinaria a infrangere ogni record in serie C2. Stiamo parlando del campionato 1999/2000 e dello Spezia degli "invincibili". Quello che chiuse il campionato primo senza mai perdere una sola partita.

Era partito vincendo in casa per 4-1 contro il Castelnuovo Garfagnana (la partita della tripletta di Carlet) e poi regolando per 0-2 il Montichiari (in gol Zaniolo senior). A dire la verità aveva vinto anche alla terza: 3-0 al Novara. Sei punti in due giornate non erano arrivati neanche nei due anni successivi e nel 05/06 (una vittoria e un pareggio), comunque stagioni molto positive. Per rimanere in serie B, miglior partenza nel 1947 con tre successi: Cagliari, Vogherese e Legnano.