Vincenzo Italiano rinnova fino al 2022 e ufficializza il proprio staff

La Spezia - Prolungamento e adeguamento del contratto per Vincenzo Italiano, l'uomo del miracolo Spezia. Il tecnico che ha ottenuto due promozioni in due campionati da debuttante - in serie C con il Trapani e l'ultimo in aquilotto - ha firmato oggi il contratto che lo lega a Via Melara fino al 2022. Nel contempo ufficializzato lo staff che viene nutrito a livello numerico. Confermati il fidato vice Daniel Niccoli, il preparatore atletico Piero Campo ed il collega Simone Lorieri ed infine Marco Turati, che da collaboratore tecnico ha lavorato al fianco di Italiano proprio a partire dall'esperienza spezzina. Nuovi ingressi sono quelli di Ivano Tito, preparatore atletico ex Chievo e l'anno scorso a Pordenone e Stefano Firicano che arriva da Trapani e sarà match analyst. Conferma per Angelo Porracchio, che però cambia mansione e diventa preparatore dei portieri sostituendo Catello Senatore. Nuovo anche il team manager Giovanni Panetta, anche lui proveniente dal Trapani. Conclude il novero di persone che potranno andare in panchina il dirigente addetto all'arbitro Luca Maggiani.