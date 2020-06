Vincenzo Italiano è tra i tecnici che ha fatto più sostituzioni

La Spezia - Le 10 giornate finali della regular season della Serie BKT, e poi i playoff/playout, portano con sé una novità sostanziale, quella delle sostituzioni che diventeranno cinque per squadra pur sempre in tre momenti diversi della gara. Dopo 28 giornate – e 84 cambi a disposizione – vediamo allora quali formazioni hanno ricorso maggiormente al cambio dalla panchina:



Juve Stabia 84

Pescara 84

Pisa 84

Venezia 84

Cosenza 83

Spezia 83

Trapani 83

Cittadella 82

Crotone 82

Perugia 82

Virtus Entella 82

Ascoli 81 (una gara in meno)

ChievoVerona 81

Livorno 81

Cremonese 80 (una gara in meno)

Empoli 80

Salernitana 79

Frosinone 74