Vincenzo Italiano è tra gli esordienti della categoria

La Spezia - Nella nuova Serie BKT 2019/2020 saranno 9 gli allenatori confermati alla guida della propria squadra e 11 invece i nuovi tecnici.



Il Mondiale 2006 unisce tre nuovi volti sulle panchine della prossima stagione: Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta e Massimo Oddo. L’ex attaccante del Milan, dopo 16 trofei nazionali ed internazionali, arriva alla guida del Benevento. Il suo percorso da allenatore parte con gli allievi nazionali del Milan per poi passare alla Primavera e condurla alla vittoria del Torneo di Viareggio nel 2014, arrivando poi, nel giugno dello stesso anno, ad allenare la prima squadra. Dopo il Milan, Inzaghi approda al Venezia in Lega Pro e nell’arco di due stagioni porta la squadra a giocare i playoff di Serie B. L’ultima stagione, invece, il tecnico è stato a Bologna. Il suo compagno di squadra e di Nazionale Alessandro Nesta, dopo aver portato il Perugia a disputare i playoff nella scorsa stagione, quest’anno siederà sulla panchina del Frosinone. Infine Massimo Oddo, anche lui campione del Mondo nel 2006 ed ex milanista, dopo le esperienze nelle giovanili del Genoa, quindi al Pescara e al Crotone, è stato chiamato per diventare il nuovo tecnico del Perugia.



In questa stagione Oddo dovrà affrontare un suo ex compagno di squadra della Lazio, con cui ha giocato per 4 stagioni, Luciano Zauri, a cui è stata affidata la panchina del Pescara. L’anno scorso alla guida della Primavera ha portato la squadra alla vittoria del Campionato e ora arriva l’occasione di allenare la prima squadra.



Per altri due dei nuovi tecnici in questo campionato si può parlare di un ritorno; infatti Michele Marcolini nuovo allenatore del Chievo Verona torna in Veneto dopo aver vestito la maglia gialloblu da calciatore per 5 stagioni, dal 2006 al 2011, collezionando 145 presenze e 19 reti. Anche per Paolo Zanetti, alla sua prima esperienza in Serie BKT, si può parlare di un ritorno all’Ascoli, poiché durante la sua carriera da calciatore era stato bianconero nella stagione 2006/2007, disputando un campionato in Serie A.



Volti nuovi anche sulle panchine di Empoli, Salernitana, Spezia, Trapani e Venezia.



L’Empoli cambia allenatore e sceglie Cristian Bucchi. Terminata la carriera da calciatore, con 150 presenze e 42 reti nei professionisti, nel giugno del 2012 diventa allenatore della Primavera del Pescara. Nel marzo del 2013 viene promosso come allenatore della Prima Squadra, guidando gli abruzzesi nell’ultima parte del Campionato di Serie A. Nel suo curriculum a seguire le esperienze con il Gubbio, la Torres, la Maceratese e il Perugia. Ora è reduce dalla panchina del Sassuolo e, nell’ultima stagione, a Benevento, dove ha chiuso il campionato al terzo posto.



La Salernitana affida la panchina a Giampiero Ventura il quale dopo una lunga e importante carriera da allenatore e in seguito alle ultime esperienze legate all’Italia e al Chievo, arriva in granata. Lo Spezia, invece, affida la guida della propria squadra a Vincenzo Italiano. La sua carriera da allenatore comprende tappe come Chievo, Padova, Lumezzane e Trapani dove riesce ad affermare il proprio gioco ottenendo la promozione in B grazie alla vittoria nei playoff. Proprio il Trapani per questo campionato ha scelto per la guida della propria squadra Francesco Baldini, ex tecnico della primavera della Juventus. Nuovo allenatore anche per il Venezia che ingaggia Alessio Dionisi dopo le ultime esperienze di Fiorenzuola e Imolese.



Nove come detto gli allenatori riconfermati dopo la scorsa stagione.



Roberto Venturato sarà sulla panchina del Cittadella anche questa stagione, per la quinta consecutiva. La squadra veneta ha confermato l’allenatore dopo aver conquistato il settimo posto in classifica ed essere arrivati a disputare la finale playoff nella scorsa stagione.



A Cosenza, dopo la promozione in Serie BKT di due stagioni fa e il decimo posto conquistato quest’anno, anche per il campionato 2019/2020 viene confermato il tecnico Piero Braglia. In seguito al nono posto, a solo un punto dai playoff, la Cremonese punta nuovamente su Massimo Rastelli.



Giovanni Stroppa, dopo essere stato richiamato sulla panchina del Crotone a dicembre dell’anno scorso nel pieno della stagione e aver conquistato il dodicesimo posto, viene riconfermato dalla società e siederà ancora sulla panchina rossoblù. Anche la guida tecnica del Livorno rimarrà invariata per il prossimo campionato, Roberto Breda infatti allenerà la squadra toscana per il secondo anno di fila, dopo le esperienze alla Salernitana, al Vicenza, al Latina, alla Ternana, alla Virtus Entella e al Perugia.



Gli ultimi quattro allenatori riconfermati sulla propria panchina sono altrettanti tecnici che l’anno scorso hanno ottenuto l’obiettivo della promozione in Serie BKT dalla Lega Pro.



La Juve Stabia prosegue con Fabio Caserta, al suo ottavo anno in gialloblù, fino alla stagione 2015/2016 come centrocampista, l’anno successivo come vice allenatore e dalla stagione 2017/2018 nel ruolo di mister.



Anche il Pisa affida di nuovo la squadra a Luca D’Angelo, dopo aver raggiunto l’obiettivo dell’anno precedente vincendo i playoff in Lega Pro. In seguito alla promozione diretta ottenuta alla penultima giornata di regular season, viene confermato Attilio Tesser sulla panchina del Pordenone.



La Virtus Entella, infine, prosegue con Roberto Boscaglia protagonista della promozione dalla Lega Pro nello scorso campionato.