Vincenzo Italiano dottore a Coverciano, è diplomato Uefa Pro

La Spezia - Provate a chiedere ad un qualsiasi tifoso spezzino se Vincenzo Italiano può allenare nelle coppe europee e riceverete una sola risposta. E' la stessa che da oggi pomeriggio danno anche le carte della FIGC dopo che il tecnico dello Spezia si è diplomato al master Uefa Pro di Coverciano. Gli esami si sono svolti presso il Museo del Calcio, nelle sale del museo della Nazionale italiana alle porte del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Italiano ottiene quindi l'ultima e più alta abilitazione per un allenatore di calcio.

Presenti il presidente del settore tecnico, Demetrio Albertini e il direttore della scuola allenatori, Renzo Ulivieri. Italiano, camicia bianca sotto la giacca e jeans, ha sostenuto nella mattinata i singoli esami per ogni materia e poi nel pomeriggio, davanti alla commissione riunita composta da tutti i docenti, ha discusso la tesi. Oltre al tecnico aquilotto, oggi era il giorno di esami anche per l’attuale tecnico della Juventus Andrea Pirlo. E ancora Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli.