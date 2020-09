La Spezia - Giacca blu, lo stesso la cravatta con "ASC" in bianco. Mascherina nera con il logo del club. Vincenzo Italiano affronta il debutto in serie A con il dress code adeguato all'occasione. Niente più tuta, ma il completo del club per sedere in panchina. Al suo fianco oggi c'è anche il presidente Stefano Chisoli.