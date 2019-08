La Spezia - Altro traguardo per Luca Vignali che al Tombolato di Cittadella lo scorso sabato ha toccato le 80 presenze in serie B. Tutte chiaramente segnate con la maglia dello Spezia, di cui è stato anche capitano la scorsa stagione in alcune occasioni. La vittoria per 0-3 è servita anche per celebrare le 50 presenze totali di Luca Mora con la casacca bianca, indossata per la prima volta a gennaio del 2018.