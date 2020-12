Vignali segue Bastoni, gli ex esuberi si sono conquistati il diritto alla A

La Spezia - Giulio Maggiore era il predestinato. Lo vedi in serie A e pensi che, in un modo o nell'altro, lui ci sarebbe comunque arrivato in questa categoria. Con lo Spezia o senza. La porta principale era invece socchiusa per Luca Vignali, la scorsa stagione scavalcato nelle gerarchie da Salva Ferrer. A settembre sembrava definitivamente chiuso con l'arrivo di Sala, primo acquisto ufficiale della sessione. A pochi mesi di distanza è cambiato tutto. Lavoro, spirito di squadra, un attaccamento alla maglia che non è mai da provare per chi viene da qui. E così il difensore di Bragarina non è più tra quelli per cui si cerca una sistemazione ora che la sessione di trattative è alle porte.

Vignali segue il terzo spezzino della rosa, uno che partiva forse ancora più lontano. Non solo nel senso che viene da Piana Battolla. Simone Bastoni ha chiuso i giochi per il ruolo di terzino sinistro, formando un'alternanza con Marchizza che pare davvero ben calibrata: più offensivo uno e più difensore l'altro. Ad oggi i due spezzini sono fuori dal mercato, in quattro mesi hanno cambiato le loro prospettive. Così, c'è ancora più gusto.