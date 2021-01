Vignali partita da capitano, Italiano tiene dentro Chabot e la perde

La Spezia - Provedel 6 - A valanga su Kalinic, poi la solita serie di lanci lunghi anche piuttosto precisi ma poco fruttuosi.



Vignali 7 - Lazovic e Zaccagni si alternano nell’attaccarlo ma oggi la sua è una prova davvero da capitano.



Erlic 6 - Sulla testa la palla del pareggio, ma in fase difensiva fa tutto ciò che serve fino alla prodezza di Zaccagni.



Chabot 5 - Ancora un giallo dopo dieci minuti, questa volta Italiano non opta per il cambio a fine primo tempo e arriva il rosso nel momento migliore della squadra.



Marchizza 5,5 - In contenimento pochi problemi, in fase di spinta invece si trova davanti tanti avversari ed è difficile scambiare (dal 43’st Farias SV).



Estevez 6,5 - Salva la porta nel primo tempo, poi diventa il dispensatore di tanti palloni in area (dal 4’st Deiola SV).



Agoume 5,5 - Si libera con troppa fretta del pallone, lui a cui richiesto un surplus di ragionamento per azionare la fase di possesso.



Pobega 5,5 - Non è ancora quello di due mesi fa, troppe pause all’interno della sua partita (dal 22’st Maggiore 5,5 - Fa poco).



Agudelo 6 - Se ci sono due opzioni, sceglierà con buona probabilità la più complessa. Però con il pallone tra i piedi è l’unico davvero imprevedibile dello Spezia (dal 22’st Piccoli 6 - Prova a mettere giù qualche pallone alto).



Nzola 6 - Si procura e spreca la migliore occasione della partita. Fa un grande lavoro che aiuta la squadra a soffrire poco.



Gyasi 6 - A millimetri dal dribbling decisivo, partita da punto di riferimento nonostante la fasci affollata (dal 25’st Ismajli 6 - La sua velocità viene utile per colmare l’inferiorità numerica).





All. Vincenzo Italiano 5,5 - Pressing e grande presenza sulla fasce. Non è lo Spezia, è il Verona di Juric che la prepara bene per inaridire il gioco aquilotto. D’altra parte gli stessi bianchi soffrono relativamente poco grazie alla puntualità del fuorigioco e ad una certa combattività dei terzini oggi molto solidi nelle entrate. Rischia a tenere in campo Chabot e questo si rivela il fattore che porta alla terza sconfitta consecutiva, perché in superiorità numerica lo Spezia sembrava tenere in mano il pallino del gioco. I cambi non risultano decisivi.