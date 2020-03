Vignali nella mischia: “Mi sentivo bene, peccato gli stadi chiusi”

La Spezia - “Mi sentivo bene, il mister mi ha detto che avrei giocato normalmente. Con il solito tempismo. Poi con il cartellino sulle spalle è stato giusto non rischiare”. Si rivede Luca Vignali e se la cava bene contro il Pescara. Ora si va a Castellammare di Stabia per una sfida non facile. “A parte Benevento abbiamo sempre portato via punti in trasferta. Gyasi? Personalmente sono un estimatore di Gyasi penso sia un ottimo giocatore. Ha grande forza, sa usando dare la palla e da una grande mano dietro. Ha fatto degli ottimi ripiegamenti, oltre a segnare ha salvato delle occasioni avversarie. Ha trovato il feeling con il gol che forse un po’ gli mancava”.

Stadi chiusi. “Il pubblico ci ha sempre dato una grande mano soprattutto da quando li abbiamo portati dalla nostra parte. Noi siamo professionisti e continueremo a fare il nostro mestiere. Dispiace doverli salutare. L’epidemia? Abbiamo medici che ci danno notizie, ci informiamo come qualsiasi cittadino”.