Vignali in gran forma: 12 chilometri di corsa attaccato ad Insigne

La Spezia - Corre lo spezzino Luca Vignali. Un rientro tra i titolari con i fiocchi per il terzino destro. Dopo l'ottima prova contro il Verona di Zaccagni, il migliore dei suoi, il destino gli ha messo di fronte Lorenzo Insigne. E allora c'è voluta tanta sana corsa per stare dietro al talento della Nazionale: 12,114 chilometri di scatti per la precisione. E' tra i maratoneti di giornata in serie A. Certo il napoletano ci ha messo del suo con la mira, ma la guardia di Vignali è risultata fondamentale per limitarne la pericolosità.

Lo stesso dicasi per le parate di Ivan Provedel, che con 8 interventi risulta il più impegnato del sedicesimo turno. Ne ha parate cinque proprio a Insigne e tre a Petagna. In totale il Napoli è arrivato alla conclusione 27 volte, mai lo Spezia aveva concesso tanto. Nella giornata più difficile, il ritorno ai tre punti. Per una volta il motivetto "anche questo è il calcio" vale anche per Italiano ed i suoi.