Vignali gongola: "La vittoria più bella dall'inizio del campionato"

La Spezia - "La nostra unione ha fatto al differenza oggi". Luca Vignali in marcatura su Insigne, ma quello che gioca nella Nazionale maggiore. Oggi prova intelligente e grintosa dopo un inizio molto complicato al Maradona. "Siamo stati bravi a non abbatterci dopo il gol subito. Dopo il pareggio su rigore ci abbiamo creduto e siamo riusciti a mantenere il vantaggio con le unghie e con i denti. La vittoria più bella dall'inizio del campionato, perché vincere contro le grandi squadre dimostra il tuo valore come collettivo. Per la classifica, ci servivano incredibilmente questi tre punti".