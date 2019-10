La Spezia - Entrambi a quota 85 presenze in serie B con la maglia bianca. Luca Vignali e Giulio Maggiore sono protagonisti di un testa a testa in queste settimane. Sei per il terzino e sette per il centrocampista in stagione ed è conto parti per entrambi, che rimangono tra gli indigeni più presenti in cadetteria con lo Spezia da molti decenni a questa parte.