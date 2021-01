Vignali capitano: “Siamo un gruppo unito, ne usciremo fuori”

La Spezia - “I complimenti fanno piacere, i punti tardano ad arrivare. Abbiamo qualcosina da rimproverarci e poi Zaccagni ha fatto un grandissimo gol”. Luca Vignali ha giocato una partita di grande sostanza da capitano. “Il nostro gruppo è molto unito. Ci sono tanti giovani e qualche aperto, io credo che con un po’ più di compattezza e qualche punto per il morale ne usciremo fuori”.

Secondo spezzino ad indossare la maglia da capitano dello Spezia in serie A dopo Maggiore. “Una delle emozioni più grandi della mia carriera, ma il risultato non mi ha permesso di chiudere la giornata al meglio. C’è rammarico di non riuscire a sfruttare le occasioni. Contro il Napoli non c’è bisogno di stimoli, contro le grandi abbiamo dimostrato di poter fare la nostra partita. Da domani proviamo a prepararla per strappare dei punti”.