Vignali: “Il Picco vuoto mette tristezza, ma siamo professionisti”

La Spezia - “Ci serviva ripartire subito con il passo giusto”. Luca Vignali sfodera un’ottima prestazione e diventa la prima voce dallo spogliatoio a parlare nel dopo partita. “Mi sento molto bene, ho cercato di lavorare al meglio quando siamo rientrati. Il mister mi ha dato fiducia e spero di averla ripagata. Penso che la prima partita ci aiuterà a prepararci alle condizioni climatiche. In queste condizioni devi fare un buon possesso palla e sbagliare il prima possibile”. Per uno spezzino entrare al Picco e vedere gli spalti vuoti... “La situazione era surreale per noi che siamo abituati a sentire il calore del pubblico. C’era un velo di tristezza, ma noi siamo professionisti e il calore del pubblico dobbiamo portarlo nel cuore in questo periodo in cui non possono esserci. La classifica? Siamo salvi, per ora dice questo”.