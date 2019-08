Vigilia di Coppa, Italiano: "Dovremo mantenere la nostra identità"

La Spezia - “In settimana abbiamo lavorato davvero bene, grazie anche alla netta affermazione contro la Pro Patria che è stata una bella iniezione di fiducia in vista di una partita davvero difficile, che ci vedrà affrontare una formazione di categoria superiore. Il Sassuolo gioca un grande calcio e ha un'ottima organizzazione di gioco”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia dove domani sera gli aquilotti si troveranno davanti un duro ostacolo nel percorso di Coppa Italia.



“Loro prediligono il fraseggio – ha osservato oggi il mister - amano giocare a calcio e per noi sarà sicuramente un test importante sotto tanti punti di vista, ci permetterà a capire a che punto siamo, anche perché sabato prossimo inizierà il campionato. Contro squadre di qualità le difficoltà possono venire fuori, proprio come è accaduto contro la Sampdoria, ma in tutte le partite si possono commettere errori, l'importante è riuscire a capire dove si sbaglia, apportando subito le opportune correzioni; di certo voglio che la mia squadra mantenga la propria identità anche contro una squadra forte come il Sassuolo”. Infine, in attesa delle ultime operazioni, una battuta sull'ultimo arrivato: “Salva Ferrer? E' un '98 spagnolo, abituato quindi a proporre gioco, bravo nell'uno contro uno, e che con Vignali si giocherà un posto sulla corsia di destra".