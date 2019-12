Video hard diffuso in Rete, l'ex aquilotto Luna rischia il carcere

La Spezia - Calcio spagnolo sotto choc. Tre calciatori rischiano dai due ai cinque anni di carcere e tra questi c'è Antonio Luna, per sei mesi nello Spezia durante la stagione 2014/15. Il mancino è accusato insieme all'ex compagno Sergi Enrich di aver registrato senza autorizzazione un video hard amatoriale durante un rapporto sessuale e poi averlo diffuso. Del primo capo è accusato anche Eddy Silvestre. Tutti e tre erano compagni nell'Eibar quando il file hard fu salvato su un cellulare e infine, ad ottobre del 2016, reso di pubblico dominio dopo essere finito sulla Rete. E' allora che la protagonista, suo malgrado, del sex tape si è rivolta alla magistratura.

Quei 17 secondi erano diventati virali in breve tempo attraverso Twitter, ricorda oggi il quotidiano basco Naiz, che riporta le richieste del pubblico ministero nei confronti dei calciatori. Per Luna, oggi al Rayo Vallecano ed Enrich cinque anni di carcere, due per Silvestre. Quest'ultimo è stato accusato dai primi due di avere diffuso per primo il video sul web. Del processo si occupa il Tribunale di San Sebastian.