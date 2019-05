Vicini a chiuderla ma alla fine Genova la spunta

La Tarros chiude avanti i primi tre set ma il Cus tiene botta e rimane in scia fino all'ultimo quarto quando ingrana il turbo e dimezza il divario.

La Spezia - Cus Genova - Spezia Basket Club Tarros: 76-68 (19-25; 32-39; 48-49)



Cus Genova: Bestagno 0, Vallefuoco S. 11, Bianco 0, Pampuro 0, Dufour 11, Vallefuoco N. 0, Mangione 17, Costacurta 0, Sommariva 0, Ferraro 1, Zavaglio 14, Bedini 22.



Spezia Basket Club Tarros: Manzini 12, Lauriola 0, Dalpadulo 0, Kibildis 10, Fazio 8, Moretti 5, Garibotto 8, Pipolo 6, Steffanini 5, Suliauskas 14, Stakic 0, Petani C. 0.



Nulla di fatto per la Tarros, che non riesce a chiudere la serie a gara 3. Nella prma partita esterna della serie sono i padroni di casa del Cus a strappare la vittoria e dare così l'appuntamento a tutti a gara 4. “Sono stati più reattivi di noi – commenta il coach bianconero Andrea Padovan – ad un certo punto sembrava pensassimo che la partita venisse quasi da sè, ma non è così. Comunque nessun dramma, abbiamo ancora due match ball, analizzeremo bene gli errori fatti e mercoledì torneremo a Genova con ancora più grinta e determinazione”-

La Tarros è stata diverse volte avanti nel punteggio, ma non è riuscita ad imprimere la svolta decisiva a suo favore, anzi, qualche errore di troppo è costato caro. Il presidente Danilo Caluri afferma: “Abbiamo sbagliato troppo, non tanto in fase difensiva, quanto al tiro. Peccato, ma siamo sempre avanti e determinati a provare a chiudere la serie mercoledì”. Appuntamento, quindi, mercoledì 29 maggio alle 20.30 sul parquet degli universitari.