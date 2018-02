Viareggio Cup, otto partite del "Ferdeghini" trasmesse da RaiSport

La Spezia - La Rai attraverso il suo canale tematico Rai Sport trasmetterà le partite più belle della 70a Viareggio Cup. Anche per questa edizione andranno in onda due incontri per ogni giornata del Torneo, tranne che domenica 18 marzo per l'ultimo turno della fase a gironi del Gruppo B.

I campi RAI saranno lo stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio (9 volte: fra cui la partita inaugurale, che sarà preceduta dalla cerimonia d’apertura, e la finalissima) e l'Intels training center “Bruno Ferdeghini” (8 volte) della Spezia. In totale ben 17 gare: 15 in diretta e due in differita. Su questi campi principali si alterneranno i telecronisti Cristiano Piccinelli, Luca De Capitani, Gianni Cerqueti e Federico Calcagno ed i bordocampisti Angelo Oliveto, Andrea Riscassi e Lucio Michieli.