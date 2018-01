Viareggio Cup, lo Spezia e il "Ferdeghini" rispondono presente

La Spezia - Prosegue anche nel 2018, il proficuo rapporto tra lo Spezia Calcio ed il Comitato Giovani Calciatori presieduto da Alessandro Palagi, organizzatore della Viareggio Cup, la storica manifestazione di calcio giovanile che nelle ultime stagioni ha visto l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" diventare uno dei due campi principali, scenario di partite emozionanti con protagonisti i futuri campioni del calcio internazionale.

Anche quest'anno infatti il centro sportivo di via Melara ospiterà le gare della 70° edizione della Viareggio Cup, che prenderà il via il 12 marzo, terminando il 28 dello stesso mese, mentre il sorteggio dei dieci gironi eliminatori nei quali si affronteranno le quaranta partecipanti è in programma per la mattina del 7 febbraio presso la sala di rappresentanza del Comune di Viareggio.

Ovviamente ai nastri di partenza non mancherà la formazione Primavera aquilotta guidata dal tandem Ferrario-Corallo, attualmente in piena corsa promozione nel Girone A del campionato Primavera 2 TIM 2017-2018 e determinata fare bene anche nella prestigiosa manifestazione viareggina.