Via ufficiale al calciomercato il 1° settembre, venti giorni dopo l'esordio in serie A

La Spezia - Una corsa contro il tempo e la consapevolezza di dover fare in meno di un mese quello che generalmente si costruisce nel doppio del tempo. La serie A è conquista di 48 ore fa ma per lo Spezia il tempo delle feste è davvero relativo e non soltanto per le questioni di burocazia ed organizzazione della logistica che in massima serie non si risolve soltanto nel tema stadio ma si compone di una serie di up-grade necessari ad essere "all'altezza del sistema". Intanto ci sono delle date cui far riferimento, prima fra tutti quella del raduno: il gruppo trascorre qualche giorno di meritato riposo ma si ritroverà il 31 agosto. Il giorno seguente via alla parentesi del calciomercato estivo, che... del tutto estiva non sarà: la sessione della campagna trasferimenti quest'anno si concluderà infatti il 5 ottobre alle 20. Due mesi secchi più avanti del via a cui siamo normalmente abituati. I calciatori con un contratto precedente scaduto potranno venire tesserati da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021. Invece i calciatori reduci da una risoluzione contrattuale potranno essere tesserati solo dal 1° settembre al 5 ottobre.



Il campionato partirà nel fine settimana del 19-20 settembre, lo stesso delle elezioni che in Liguria saranno particolarmente sentite visto che si elegge il nuovo consiglio regionale, senza dimenticare le amministrative e il referendum: quel weekend insomma ci sarà davvero tanta carna al fuoco. Tornando al calcio e al campionato di serie A, prima del via toccherà alla Nazionale di Roberto Mancini in Nations League contro Bosnia (4 settembre all'Artemio Franchi di Firenze) e Olanda (7 settembre all'Alleanz Arena di Amsterdam). Il 20 e 22 ottobre inizierà la fase a

gironi di Champions ed Europa League, ma già il 17 settembre il Milan sarà impegnato nel secondo turno di qualificazione di Europa League.