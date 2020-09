Via libera dall'Estudiantes, Nahuel Estevez in viaggio per l'Italia

La Spezia - Il passaggio dell'argentino Nahuel Estevez allo Spezia è cosa fatta. Ieri sera poco prima delle 22, orario di La Plata, l'Estudiantes ha reso noto che il centrocampista 24enne era stato lasciato libero di volare verso l'Italia per chiudere il suo accordo con il club di Via Melara. Lo Spezia mette sul piatto 250mila euro per il prestito oneroso di Estevez, con obbligo di riscatto (in caso di permanenza in serie A e di presenze in 70% delle partite) fissato a 2 milioni di euro. Di questa cifra, l'Estudiantes tratterrebbe a sua volta il 90% e girerebbe il 10% al CSD Comunicaciones, società guatemalteca da cui gli argentini lo acquistarono nel 2017.