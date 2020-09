Via il gessato, c'è una banda nera sulle spalle

Ecco la nuova casacca dello Spezia Calcio per la sua prima stagione in serie A. La seconda è nera, la terza caleste, il portiere veste in arancione. Dentro il colletto l'immancabile tributo a Paolo Ponzo. Lo scudetto del 44 debutta in massima serie.

La Spezia - Sparisce il gessato, torna quasi completamente bianca la maglia con cui lo Spezia affronterà per la prima volta la serie A. Il club ha reso pubbliche le casacche sfornate dalla Acerbis che il gruppo di Vincenzo Italiano porterà in giro per gli stadi più prestigiosi d'Italia. La prima mostra alcune novità: spariscono le righine scure, sulle spalle compare una banda nera che viene richiamata sulle maniche corte. La scritta Acerbis è al centro, con il logo del club a sinistra e lo scudetto onorifico a destra. Lo sponsor è ancora Ten food&beverage. All'interno del colletto è stampata l'immancabile frase del compianto Paolo Ponzo, la cui figura è stilizzata nell'atto di correre. Sul retro "ASC" in bianco su campo nero.

La seconda maglia è di colore nero, con il colletto che diventa verde acido e la banda sulle spalle in un grigio più chiaro del resto della casacca. Il fregio sulle maniche riprende il colore del colletto. La terza maglia è un richiamo storico a quella celeste usata dagli aquilotti agli albori della loro storia, con banda di nuovo nera. Il portiere infine veste in arancione. Il video che accompagna il lancio è girato al Teatro Civico, mentre il claim scelto è SEI UNO SPETTACOLO.