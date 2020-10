Via allo smontaggio dei vecchi proiettori dello stadio Picco

La Spezia - Dopo il via libera di ieri arrivato dalla Commissione di vigilanza, sono iniziati i lavori allo stadio Alberto Picco. In particolare è iniziato lo smontaggio dei vecchi proiettori sulle torri faro, che saranno sostituiti con nuovi prodotti a LED. In questo modo si potranno raggiungere gli standard minimi per poter chiedere la deroga e ospitare la serie A alla Spezia. Gli aquilotti giocheranno allo stadio Manuzzi-Orogel di Cesena per almeno un altro mese e mezzo. Obiettivo è poter finalmente ospitare la massima serie in città da dicembre.