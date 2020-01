Via alla prevendita per Spezia-Chievo del 19 gennaio

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che dalle 16:00 sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Cittadella, gara valida per il 1° Turno di ritorno della Serie BKT 2019/2020, in programma alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio sul terreno dello stadio 'Alberto Picco'.



Anche per questa importante occasione, il Club aquilotto ha deciso di proseguire con l'esclusiva offerta per tutti i giovani tifosi tra i 14 e i 30 anni, che potranno usufruire di un fortissimo ed imperdibile sconto sul prezzo dei tagliandi d'accesso per i settori Curva Ferrovia e Gradinata!!!



PREZZI TARIFFA SPECIALE 14-30 PER UN "PICCO" A MISURA DI GIOVANE



CURVA FERROVIA 8 €



GRADINATA 13 €



I biglietti in questione saranno acquistabili esclusivamente in modalità online e fino alle ore 24:00 di sabato 18 gennaio.



I restanti tagliandi saranno disponibili invece nei punti vendita del circuito ETES sul territorio nazionale, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle ore 12:00.



PREZZI*



CURVA FERROVIA: € 15 intero

€ 1 U14; € 8 DONNA



GRADINATA: € 25 intero,

€ 1 U14; € 13 DONNA



TRIBUNA: € 40

€ 1 U14; € 23 DONNA



*comprensivi di diritti di prevendita



I cancelli dello stadio "Alberto Picco" apriranno alle ore 13:15.





SETTORE OSPITI (2000 posti): € 15 intero



Tagliandi settore ospiti acquistabili fino alle 19:00 di sabato 18 gennaio.



Si precisa che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.