Via alla prevendita di Spezia-Cesena

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle 16 sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Cesena, 29° turno del campionato Serie B ConTe.it '17/'18, in programma alle 15 di sabato 3 febbraio sul terreno dello stadio 'Alberto Picco'. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, presso lo Spezia Store di via del Torretto 1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 11.



Proseguono le promozioni rivolte alle immancabili TIFOSE aquilotte con prezzi ribassati in tutti i settori per un Picco sempre più rosa!



PREZZI (comprensivi di diritti di prevendita)

CURVA FERROVIA: € 15 intero, € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 8



GRADINATA: € 25 intero, € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 13



TRIBUNA: € 40 € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 23



CURVA PISCINA (ospiti - capienza 2000 posti): € 15