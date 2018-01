Via al corso per giudici di gara di atletica leggera

La Spezia - Il Gruppo Giudici Gare Atletica Leggera della Spezia indice e organizza a partire dal prossimo mese di febbraio/marzo 2018 un corso per Giudici Gare Atletica Leggera per l’inserimento nei ruoli Ausiliari/Provinciali.

Il tesseramento attualmente è a titolo gratuito



Per partecipare è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età

Il corso è completamente gratuito e si articolerà su 4 lezioni teoriche da tenersi in aula sede CONI o altra sede da concordare, con date che verranno comunicate in seguito e altre lezioni pratiche sui campi di atletica.



Al termine del corso ai partecipanti verrà fatta, durante una manifestazione sportiva, una valutazione pratica/teorica con successivo inserimento nell’albo operativo.

Per coloro che saranno valutati idonei vi sarà la possibilità di essere utilizzati anche in manifestazioni di carattere Regionale e Nazionale, con possibilità di sviluppo di carriera GGG anche in specializzazioni specifiche quali Giudice Starter, Giudice di Marcia, Giudice Ufficiale di Gara, etc.



Per informazioni rivolgersi al Fiduciario provinciale della Spezia :

Mauro Mendolia

Cell. 3293682078

e-mail fiduciarioggg.sp@fidal.it