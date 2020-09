Via al campionato del Ruzzino, l'alternativa spezzina al Fantacalcio

La Spezia - È pronto a partire anche per l’edizione 2020-21 il gioco del “Ruzzino” – gioco online sul calcio inventato da ingegneri di origine spezzina, Alessandro Pironi e Marcello Serenetti, assieme al compagno di studi informatici Sauro Salvadori – che festeggia sul web la decima stagione nella sua versione dedicata al Campionato italiano di calcio della Serie A. Quest’anno la festa è doppia, con lo Spezia in serie A e la possibilità, per la città, di giocare anche con la squadra di casa!



Diventato un piccolo caso della rete, questo gioco – “ruzzino” nel vernacolo della città degli studi dei tre ingegneri – è nato per seguire i grandi eventi calcistici internazionali come Mondiali ed Europei per poi essere adattato, a grande richiesta degli stessi giocatori, per seguire la serie maggiore del campionato di calcio italiano.



Il gioco è online, gratuito e aperto a tutti. Per giocare basta registrarsi sul sito www.ilruzzino.it (anche con i propri account social) e accedere alla sezione riguardante i pronostici e indicare, giornata dopo giornata, i risultati delle partite.



Per cimentarsi nel gioco non è necessario essere grandi esperti di calcio, il funzionamento è semplice: per ogni pronostico indovinato si riceve un punteggio relativo a risultato, gol e differenza reti che va a delineare una classifica di giornata e una generale.

È inoltre possibile crearsi una classifica personale selezionando un gruppo di pronostici specifico, per sfide all'ultimo gol fra amici, colleghi, avventori dello stesso bar… il vero spirito del gioco e uno dei principali motivi del suo successo, e tanto più utile in tempo di distanziamento sociale, quando le sfide e le chiacchiere da bar possono essere sostituite dalla sicurezza del web.

Decisamente diverso dal classico Fantacalcio, è un’alternativa per chi vuole seguire la serie A e la squadra del cuore giocando.



Il fischio d’inizio della stagione 2020-21 coincide con la partenza della 1ª Giornata del Campionato, oggi, sabato 19 settembre, alle 18, che coincide con la partita Fiorentina-Torino, ma è possibile iscriversi anche a campionato iniziato ottenendo 100 punti bonus di ingresso per ogni giornata saltata.



Il Ruzzino è anche su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/ilruzzino/



Per info e iscrizioni: http://www.ilruzzino.it/