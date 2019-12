La Spezia - Dopo le due sconfitte consecutive a Benevento per 5-0 e, ieri sera, in casa contro il Pisa, il Trapani ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Francesco Baldini. Troppe sconfitte in serie per l'allenatore e siciliani penultimi della classe. La squadra, capace di vincere al "Picco" per 4-2 a fine settembre, al momento è stata affidata a Giuseppe Scurto, attuale allenatore della formazione Primavera.