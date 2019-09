Vi ricordate Culina? Torna in Italia, giocherà nella Viterbese

La Spezia - Tecnicamente dotato, fisicamente sempre molto sfortunato. Tutti gli allenatori che ha avuto alla Spezia parlavano bene di Antonini Culina, attaccante croato arrivato insieme a Damir Miskovic, ma il problema è che le occasioni che hanno avuto per schierarlo sono stato molto poche. Solo 22 presenze in due stagioni, poche quelle da titolare per un elemento che in allenamento impressionava ma poi non ha mai trovato continuità d'impiego. Dopo la parentesi aquilotta per lui un anno prezioso al Lugano con Zdenek Zeman e infine il ritorno in patria dopo un passaggio dalla Polonia.

Da oggi è un nuovo giocatore della Viterbese in serie C. Arriva per sostituire il belga Jari Vandeputte, elemento passato al Vicenza di Mimmo Di Carlo che negli anni passati è stato uno dei punti di forza del club di Piero Camilli. Nuova chance in Italia per il 27enne, che ha espresso davvero una piccola percentuale delle sue potenzialità fino ad oggi.