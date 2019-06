Verso la Serie B la Zephyr che si rinforza con un nazionale "U19"

La Spezia - E’ ormai ufficiale, la Zephyr Trading Valdimagra si pone ai nastri di partenza della prossima Serie B nazionale di volley maschile, acquisendo il titolo sportivo alla categoria dalla Pallavolo Alba. Salvo sorprese (il Gruppo Valdimagra è completo in quanto a rappresentanza nelle varie categorie giovanili e gode di netta salute gestionale da tanto) dalla federazione il mese prossimo, dunque nella stagione sportiva 2019/20 non ci sarà solo il neopromosso Volley Spezia, a rappresentare in B la pallavolo della nostra provincia. Non perde tempo intanto il sodalizio valligiano, per cui ecco

subito colui che nel contesto è il primo rinforzo, si tratta del centrale classe 2001 Manuel Biasotto. Genovese, più esattamente di Prà, “dove fanno il pesto” come precisa lui. E’ un nazionale Under 19 e proprio ciò potrebbe causare la sua assenza, all’avvio della preparazione rossoblù, poiché è in arrivo il Campionato del Mondo “U19” in Tunisia.



Evidenziatosi in Serie C nell’ Apd San Antonio della sua città natale, a cui tuttora appartiene, Biasotto è passato in B all’ Aeronautica Militare Club Italia nell’annata 2016-’17; successivamente ha disputato due stagioni sportive in A2, nel Crai Club Italia Roma prima, nell’ Aeronautica Militare Crai Club Italia Roma poi. Come dev’essersi capito, egli ha militato soprattutto in quelle selezioni denominate appunto Club Italia, in cui la federvolley italiana concentra i giovani più promettenti per farli maturare con la partecipazione a dei campionati nazionali. Adesso il Vero Monza, club di Serie A1 che segue Biasotto da tempo, ne ha favorito un anno di esperienza da mietere proprio a Santo Stefano Magra dove a livello giovanile collaborano coi brianzoli da parecchio. Pertanto il nostro risiederà in zona e frequenterà l’ultimo anno di liceo scientifico a Sarzana. "Il primo contatto con la società – afferma – e il posto mi ha ispirato fiducia". Da non dimenticare: un paio d’anni fa Manuel è stato campione d’Europa con la Nazionale azzurra Under 17 in Turchia.