La Spezia - Quella di domani sarà la ventiseiesima partecipazione alla Coppa Italia maggiore per lo Spezia. Bilancio di 19 vittorie, 9 pareggi e 29 sconfitte in 57 incontri disputati. Massimo risultato l’approdo ai quarti di finale per tre volte: nelle edizioni 1936/37, sconfitta dall'Ambrosiana Inter per 7-1; nel 1940/41, sconfitta dalla Lazio per 2-5; nel 2015/16 sconfitta in casa dall'Alessandria.