Verso il Palio: remi, stazze e timonieri sotto la lente dei commissari

La Spezia - Tradizionale stazzatura delle barche alla vigilia del Palio del Golfo 2019, uno dei più incerti degli ultimi anni. Presso la pinetina del Centro Allende i commissari hanno ispezionato le imbarcazioni a partire del primo pomeriggio. Novità di quest’anno è il codice a barre applicato sullo scafo e associato allo stesso marchio sulle zavorre, assicurate con del cavo d’acciaio. Ogni barca deve pesare 130 chilogrammi precisi in gara, la più “magra” è risultata il Muggiano tra i senior.



Tra i controlli di rito anche quello dei remi, che devono essere 410 centimetri di lunghezza massima con una pala di 17 centimetri. Alla pesa anche i timonieri e le timoniere che devono fermare la lancetta a 40 chilogrammi (eventualmente con zavorra se più leggeri). Portano alla caviglia un braccialetto che potranno levare solo a Palio disputato, onde accorgersi di eventuali scambi di persona. Anche i timoni sono misurati e resi riconoscibili per evitare manomissioni. Le barche riposeranno presso il Molo Revel questa notte, mentre nella vicina Corso Cavour sarà il tempo della cena delle borgate.



“Ci sono state piccole modifiche su alcune imbarcazioni come capita spesso – spiega Jacopo Borniotto, presidente della Lega canottaggio Uisp – sono pur sempre barche in legno che vengono usate in maniera continuativa tutti i giorni e stanno sempre in mare. Può capitare che alcune dimensioni cambino leggermente ma anche le borgate lo sanno, i controlli sono specifici. Tutti – conclude – guardano attentamente cosa succede anche sulle barche della 'concorrenza' e poi sulla propria”.